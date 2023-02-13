Денисов заявил, что Тавареш и Дуарте обрастают связями и начинают обращаться

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказал мнение о новичках команды португальце Томаше Тавареше и парагвайце Алексисе Дуарте.

«Новички «Спартака»? Тавареш и Дуарте потихонечку вкатываются, обрастают связями и начинают обращаться. Думаю, у них все уже хорошо», — приводит слова Денисова Sport24.

«Спартак» 24 января официально оформил трансферы парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с 22-летним парагвайцем подписан до 2027 года, контракт 21-летнего португальца — до 2026-го с опцией продления на год.