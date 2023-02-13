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Сегодня, 23:51

Булыкин считает, что рано восхищаться формой «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом отечественный нападающий, а ныне политик, автор семи голов в составе национальной сборной России Дмитрий Булыкин, высказался о форме «Спартака», выигравшего товарищеский турнир Зимний Кубок РПЛ.

«На предсезонку не нужно ориентироваться. Это дополнительная мотивация и дополнительная радость для болельщиков. Помню, как-то «Спартак» был чемпионом в предсезонке, но в чемпионате потом ничего не показали. Здесь будет самым главным, как ты играешь именно в чемпионате. Даже не в национальном Кубке. Чемпионат ценится намного больше. Сейчас, правда, никакой финансовой выгоды от еврокубков нет, но все равно чемпионат намного почетнее. Тем более чем какой-то предсезонный турнир», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/13/19736605.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

 6
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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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