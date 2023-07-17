Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Игонин: «Переход Фернандеса в «Зенит» — это очевидный плюс»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на переход бразильского защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Это усиление конкуренции. При недостаточной конкуренции не будет хороших российских футболистов. Конкуренция нужна, плюс приходит опытный игрок. Да, у Марио есть российское гражданство, но по сути он легионер, который много времени провел в России. Вполне возможно, Марио поможет в адаптации иностранным игрокам, которые приезжают в «Зенит». Комфортное пребывание в стране может влиять на выступление легионеров. В переходе Фернандеса я вижу очевидный плюс», — приводит «РБ Спорт» слова Игонина.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-perehod-fernandesa-v-zenit-e-to-ochevidny-j-plyus/
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Любимая певица фанатов МакSим временно ушла со сцены: песни, по которым все скучают
Российский юниор сотворил историю, но остался без титулов на Уимблдоне
Что известно о теракте на Крымском мосту. Главное
Девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Семин — о трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее»
В «Спартаке» сменился глава службы безопасности
Сборная России пожелала Марио Фернандесу удачи в «Зените»
Медведев: «Мы вступили в переговоры с Фернандесом, когда убедились, что у него нет никаких обязательств по отношению к ЦСКА»
Алдонин — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Болельщикам это принять невозможно»
Агент не исключил уход Сутормина из «Зенита» после подписания Марио Фернандеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Мы вступили в переговоры с Фернандесом, когда убедились, что у него нет никаких обязательств по отношению к ЦСКА»

Сборная России пожелала Марио Фернандесу удачи в «Зените»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости