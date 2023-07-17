Медведев: «Мы вступили в переговоры с Фернандесом, когда убедились, что у него нет никаких обязательств по отношению к ЦСКА»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с новичком команды Марио Фернандесом.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интер», когда убедились в том, что он является свободным агентом и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет. Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры», — цитирует Медведева РИА «Новости».

«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с 32-летним защитником. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.