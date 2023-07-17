Медведев: «Мы вступили в переговоры с Фернандесом, когда убедились, что у него нет никаких обязательств по отношению к ЦСКА»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с новичком команды Марио Фернандесом.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интер», когда убедились в том, что он является свободным агентом и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет. Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры», — цитирует Медведева РИА «Новости».
«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с 32-летним защитником. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
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|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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