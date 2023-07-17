Сборная России пожелала Марио Фернандесу удачи в «Зените»

Пресс-служба сборной России отреагировала на переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«СуперМарио вернулся в Россию. Теперь Фернандес будет играть за «Зенит». Удачи в новом клубе, Марио», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале сборной.

«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с 32-летним защитником. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Кроме того, на счету Фернандеса 5 голов в 33 матчах за сборную России. В 2021 году он объявил о завершении карьеры в национальной команде.