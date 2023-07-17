Сборная России пожелала Марио Фернандесу удачи в «Зените»
Пресс-служба сборной России отреагировала на переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«СуперМарио вернулся в Россию. Теперь Фернандес будет играть за «Зенит». Удачи в новом клубе, Марио», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале сборной.
«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с 32-летним защитником. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
Кроме того, на счету Фернандеса 5 голов в 33 матчах за сборную России. В 2021 году он объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Источник: https://t.me/teamrussia/4483
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11
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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