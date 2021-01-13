Игнатов прокомментировал решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в беседе с «СЭ» рассказал о том, как отреагировал на решение главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракта с клубом.

— Мы узнали об этом только после игры, — рассказал «СЭ» Игнатов. — Конечно, удивился. Он объяснил свое решение, мы его поняли. Но он же сейчас никуда не уходит.

— Как сохранять мотивацию, когда тренер уходит? Доказывать только себе?

— Ну, он же не сказал, что прям уходит. Работаем — это футбол.

— Вы так говорите, как будто еще непонятно до конца...

— Я не знаю этого всего. Мое дело — играть.

— Главная причина того, что Тедеско не хочет продлевать контракт, — семья?

— Это разговор должен оставаться в раздевалке.

(Севастиан Терлецкий)