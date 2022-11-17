Игнатов избежал серьезной травмы, но может пропустить оставшиеся матчи «Спартака» в 2022 году

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может пропустить оставшиеся до конца года матчи красно-белых, сообщает Metaratings.

22-летний россиянин не смог выйти на поле в игре 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) из-за повреждения, однако дополнительное обследование не выявило у футболиста надрыва задней поверхности бедра. Несмотря на это, решение по участию игрока в оставшихся встречах в этом году будет принимать тренерский штаб.

В сезоне-2022/23 Игнатов забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

В 2022 году «Спартаку» осталось провести два матча в рамках Кубка России: против «Крыльев Советов» (23 ноября) и «Зенита» (27 ноября).