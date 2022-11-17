Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:59

Игнатов избежал серьезной травмы, но может пропустить оставшиеся матчи «Спартака» в 2022 году

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может пропустить оставшиеся до конца года матчи красно-белых, сообщает Metaratings.

22-летний россиянин не смог выйти на поле в игре 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) из-за повреждения, однако дополнительное обследование не выявило у футболиста надрыва задней поверхности бедра. Несмотря на это, решение по участию игрока в оставшихся встречах в этом году будет принимать тренерский штаб.

В сезоне-2022/23 Игнатов забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

В 2022 году «Спартаку» осталось провести два матча в рамках Кубка России: против «Крыльев Советов» (23 ноября) и «Зенита» (27 ноября).

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatov-izbezhal-sereznoy-travmy-no-mozhet-propustit-ostavshiesya-do-kontsa-goda-matchi-spartaka-1415724/
Михаил Игнатов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
Ушел из жизни легендарный фигурист и президент ФФККР Александр Горшков
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Семак: «Думаю, количество игроков у «Факела» больше, чем у нас»
Семак оценил новый формат Кубка России
Семак: «Малком забил важный мяч — это добавило эмоций, сил и уверенности в действия наших футболистов»
Малкому хватило 25 секунд, чтобы втащить «Зенит» в кубковую весну. «Факел» — за бортом плей-офф
Ульяновская «Волга» выиграла у «Кубани» в большинстве и вышла в плей-офф Кубка России
«Факел» — «Зенит»: дубль Малкома принес победу питерцам. Онлайн-трансляция
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Бальде: «Абаскаль поддержал Кейта во время дисквалификации»
Источник: трансфер Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за суммы отступных за футболиста
Агент защитника «Динамо» Дасы заявил, что игрок не планирует покидать московский клуб
Камоцци считает, что Сычевой подойдет «Спартаку» в случае ухода Николсона
Семшов: «В какой-то степени, «Зенит» можно сравнить с «Реалом»
Салихова — о словах Агузарова про Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять...»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зделар считает, что в инфраструктуре России нет равных

Агент Бальде рассказал о возвращении футболиста к тренировкам со «Спартаком»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости