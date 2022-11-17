Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:08

Агент Бальде рассказал о возвращении футболиста к тренировкам со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о возвращении игрока к тренировкам с командой после дисквалификации.

«Бальде очень счастлив вернуться к тренировкам со «Спартаком. Он в отличной форме. Кейта всегда на связи с главным тренером команды, Абаскаль рассчитывает на него», — цитирует Бальде «РБ Спорт».

16 ноября Кейта Бальде провел первую тренировку в составе «Спартака» после дисквалификации.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-abaskal-rasschity-vaet-na-bal-de-on-schastliv-vernut-sya-k-trenirovkam/
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатов избежал серьезной травмы, но может пропустить оставшиеся матчи «Спартака» в 2022 году

РУСАДА с января проверило столько же игроков РПЛ, сколько за весь 2021 год
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости