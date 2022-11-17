Агент Бальде рассказал о возвращении футболиста к тренировкам со «Спартаком»

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о возвращении игрока к тренировкам с командой после дисквалификации.

«Бальде очень счастлив вернуться к тренировкам со «Спартаком. Он в отличной форме. Кейта всегда на связи с главным тренером команды, Абаскаль рассчитывает на него», — цитирует Бальде «РБ Спорт».

16 ноября Кейта Бальде провел первую тренировку в составе «Спартака» после дисквалификации.