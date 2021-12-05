Хван Ин Бом сцепился с запасным игроком «Нижнего Новгорода». Кореец получил предупреждение и пропустит следующий матч
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом получил предупреждение в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода». Кореец сцепился с одним из запасных игроков нижегородцев. Футболистов смогли разнять партнеры по командам.
Для Хвана это предупреждение стало четвертым в сезоне, так что он получит дисквалификацию на следующую игру.
В 18-м туре казанцы сыграют в гостях против «Крыльев Советов».
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