«Сочи» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ
В воскресенье, 5 декабря, пройдет матч 17-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
После 16 туров РПЛ «Сочи» с 28 очками идет на 3-м месте. «Краснодар» набрал 25 очков и идет на 5-м месте.
В первом круге «Краснодар» победил со счетом 3:0.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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