Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»

«Нижний Новгород» на своем поле одолел «Рубин» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Нижегородцы взяли верх со счетом 2:1.

Счет был открыт уже на 2-й минуте матча. В первой же атаке нижегородцы заработали право на пенальти, который реализовал полузащитник Николай Калинский.

В середине первого тайма казанцы сравняли счет: гол забил нападающий Андерс Дрейер. Для 23-летнего датчанина это 7-й гол в чемпионате России в этом сезоне.

Но в концовке первого тайма все тот же Калинский вновь вывел хозяев вперед. Для него это пятый мяч в сезоне и хавбек стал лучшим бомбардиром команды.

«Нижний» выиграл первый матч в последних семи встречах. Отметим, что последний раз команда Александра Кержакова набирала три очка в чемпионате как раз в матче с «Рубином» в первом круге.

«НН» набрал 18 очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Казанцы потерпели третье поражение в последних четырех матчах. На счету «Рубина» 22 очка и 10-е место.