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Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»

18:24
5 декабря. «Нижний Новгород» — «Рубин» — 2:1. Фото ФК «Рубин».
5 декабря. «Нижний Новгород» — «Рубин» — 2:1. Фото ФК «Рубин».
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«Нижний Новгород» на своем поле одолел «Рубин» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Нижегородцы взяли верх со счетом 2:1.

Счет был открыт уже на 2-й минуте матча. В первой же атаке нижегородцы заработали право на пенальти, который реализовал полузащитник Николай Калинский.

В середине первого тайма казанцы сравняли счет: гол забил нападающий Андерс Дрейер. Для 23-летнего датчанина это 7-й гол в чемпионате России в этом сезоне.

Но в концовке первого тайма все тот же Калинский вновь вывел хозяев вперед. Для него это пятый мяч в сезоне и хавбек стал лучшим бомбардиром команды.

«Нижний» выиграл первый матч в последних семи встречах. Отметим, что последний раз команда Александра Кержакова набирала три очка в чемпионате как раз в матче с «Рубином» в первом круге.

«НН» набрал 18 очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Казанцы потерпели третье поражение в последних четырех матчах. На счету «Рубина» 22 очка и 10-е место.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
2:1
Рубин
Голы
Калинский, 2 (1:0), Дрейер, 28 (1:1), Калинский, 41 (2:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Масоэро Юлдошев Каккоев (Горбунов, 46 ) Гоцук Козлов Шарипов Калинский Балай (Миладинович, 90+1 ) Сулейманов (Сапета, 90+3 )
Рубин
Дюпин Уремович Зотов (Игнатьев, 85) Тальби Хван Ин Бом Дрейер Кварацхелия (Бакаев, 52) Зуев Абильдгор Онугха (Деспотович, 64) Хакшабанович
Предупреждения
Зотов 40, Кварацхелия 51, Хван Ин Бом 78
Судьи
Чистяков (Азов) Стипиди (Краснодар) Образко (Ставрополь)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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