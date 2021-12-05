Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»
«Нижний Новгород» на своем поле одолел «Рубин» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Нижегородцы взяли верх со счетом 2:1.
Счет был открыт уже на 2-й минуте матча. В первой же атаке нижегородцы заработали право на пенальти, который реализовал полузащитник Николай Калинский.
В середине первого тайма казанцы сравняли счет: гол забил нападающий Андерс Дрейер. Для 23-летнего датчанина это 7-й гол в чемпионате России в этом сезоне.
Но в концовке первого тайма все тот же Калинский вновь вывел хозяев вперед. Для него это пятый мяч в сезоне и хавбек стал лучшим бомбардиром команды.
«Нижний» выиграл первый матч в последних семи встречах. Отметим, что последний раз команда Александра Кержакова набирала три очка в чемпионате как раз в матче с «Рубином» в первом круге.
«НН» набрал 18 очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Казанцы потерпели третье поражение в последних четырех матчах. На счету «Рубина» 22 очка и 10-е место.
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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