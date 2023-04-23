Хубулов рассказал, в чем особенность Гогниева как тренера

Полузащитник «Химок» Владимир Хубулов высказался о бывшем главном тренере подмосковного клуба Спартаке Гогниеве.

«В чем особенность Гогниева как тренера? Как и у всех специалистов, у него есть свое видение футбола. Не секрет, что я в «Химки» попал из-за Спартака Артуровича. Он меня пригласил. Мне знакомы его требования, точно так же, как и ему знакомы мои способности. Жалко, что не было результата. Конечно, расстроились. Игра была, но не было результатов. А игра без результатов никому не нужна, так скажем. Грустно, что так получилось. А так очень благодарен Спартаку Артуровичу и за проведенное время в «Алании», и в «Химках». Для меня он очень хороший тренер. Могу о нем сказать только положительное», — приводит слова Хубулова Sport24.

Гогниев покинул «Химки» в начале апреля 2023 года. После 24 матчей команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.