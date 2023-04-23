Данни верит в уход Малкома из «Зенита»: «Это будет очень большая потеря»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Малкома.

«Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для «Зенита», потому что он очень хороший игрок и качественный футболист! Тем интереснее будет посмотреть, что «Зенит» будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые могут хотеть покинуть команду», — сказал Данни «СЭ».

Малком по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1) стал лидером бомбардирской гонки — он оформил дубль. Теперь на его счету 18 голов в текущем сезоне. На втором месте игрок «Спартака» Квинси Промес (16).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками.