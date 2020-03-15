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Байрамян выделил Крыховяка у «Локомотива» перед матчем с «Ростовом»

10:07
Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Встреча пройдет 15 марта и начнется в 19:00 (по мск).

— Мы понимаем, что к нам приезжает очень серьезный соперник, — приводит слова Байрамяна официальный Instagram клуба. — Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков.

— «Локомотив» — прямой конкурент «Ростова». Это дополнительно мотивирует?

— Нас мотивирует каждая команда. Мы прекрасно понимаем, что предстоит важная игра. Будем выкладываться на 200%, а там посмотрим, как все получится.

— Кого бы выделили из игроков соперника?

— У них очень квалифицированная команда, много кто играет в сборных. Я бы выделил Крыховяка. Он для меня очень сильный футболист.

— Поможет ли «Ростову» фактор игры на своем поле?

— Конечно, наши болельщики самые лучшие, всегда нас гонят вперед, поддерживают. 12-й игрок очень важен для нас, мы всегда его чувствуем. Их поддержка придает нам силы.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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