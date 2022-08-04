«Химки» посмеялись над «гостевым» матчем с «Торпедо» на стадионе в Подмосковье

«Химки» посмеялись над гостевым матчем с «Торпедо» в рамках 4-го тура РПЛ.

Клуб опубликовал видео с мемом, который высмеивает фразу «Чувствуйте себя как дома».

Дело в том, что для подмосковного клуба это будет гостевая игра, но проходить она будет на «Арене Химки»

Матч «Торпедо» — «Химки» состоится 7 августа в 15:00 по московскому времени.