Асхабадзе — о Нагучеве и других критиках: «Если на всех обижаться, то горб вырастет»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» поделился мнением о критике в адрес стадиона в Воронеже.
— Многие критиковали «Факел» за состояние стадиона перед стартом сезона, призывали не выдавать вам лицензию. Но вы, получается, почти все основные недостатки устранили в обозначенный срок. Был риск, что не успеете?
— Здесь нужно отдать должное нашему губернатору Александру Викторовичу Гусеву, который подписал с РФС дорожную карту и взял на себя эти обязательства. Он реализовал их в полной мере! Теперь, конечно же, нам надо доработать определенные вещи. Где-то все равно что-то сломается... Но это уже технические моменты, которые нам предстоит решить в будущем. Опять же если нам позволит строение стадиона. Арена все-таки старовата и ранее не предполагала наличия помещений, территорий, подходов, подъездов и так далее.
— Общались ли вы до игры или после нее с комментатором Романом Нагучевым, который в межсезонье был одним из самых ярых критиков вашей арены? И почему вы за все это время никому резко не ответили?
— Я же не первый день в футболе. Вы знаете, где я работал ранее. Считаете, что кто-то или что-то выбьет меня из колеи? Думаю, я готов к прессингу со стороны, имею определенный опыт. Мы отвечаем по-другому — делами. Всех рады видеть в Воронеже. Понимаете, есть люди, которые делают что-то специально, со зла. А есть те, кто в силу своей профессии, озвучивают что-то... Слушайте, если на всех обижаться, то горб вырастет на спине.
Мы, наоборот, всех пригласили, показали объем работы, который проделали на стадионе. Сказали, что хотим, чтобы Воронеж влюбил в себя миллионы людей. И он влюбит! Так что журналисты все увидели своими глазами. Я им сказал только одну вещь: «Не буду ничего у вас просить. Но мне бы хотелось, чтобы вы сами сделали выводы».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0