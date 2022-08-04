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Асхабадзе — о Нагучеве и других критиках: «Если на всех обижаться, то горб вырастет»

Гендиректор «Факела» Асхабадзе поделился мнением о критике в адрес стадиона в Воронеже
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» поделился мнением о критике в адрес стадиона в Воронеже.

— Многие критиковали «Факел» за состояние стадиона перед стартом сезона, призывали не выдавать вам лицензию. Но вы, получается, почти все основные недостатки устранили в обозначенный срок. Был риск, что не успеете?

— Здесь нужно отдать должное нашему губернатору Александру Викторовичу Гусеву, который подписал с РФС дорожную карту и взял на себя эти обязательства. Он реализовал их в полной мере! Теперь, конечно же, нам надо доработать определенные вещи. Где-то все равно что-то сломается... Но это уже технические моменты, которые нам предстоит решить в будущем. Опять же если нам позволит строение стадиона. Арена все-таки старовата и ранее не предполагала наличия помещений, территорий, подходов, подъездов и так далее.

 — Общались ли вы до игры или после нее с комментатором Романом Нагучевым, который в межсезонье был одним из самых ярых критиков вашей арены? И почему вы за все это время никому резко не ответили?

— Я же не первый день в футболе. Вы знаете, где я работал ранее. Считаете, что кто-то или что-то выбьет меня из колеи? Думаю, я готов к прессингу со стороны, имею определенный опыт. Мы отвечаем по-другому — делами. Всех рады видеть в Воронеже. Понимаете, есть люди, которые делают что-то специально, со зла. А есть те, кто в силу своей профессии, озвучивают что-то... Слушайте, если на всех обижаться, то горб вырастет на спине.

Мы, наоборот, всех пригласили, показали объем работы, который проделали на стадионе. Сказали, что хотим, чтобы Воронеж влюбил в себя миллионы людей. И он влюбит! Так что журналисты все увидели своими глазами. Я им сказал только одну вещь: «Не буду ничего у вас просить. Но мне бы хотелось, чтобы вы сами сделали выводы».

Футболисты &laquo;Факела&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Никто «Факел» рылом по полю не возил, но два очка в трех играх — мало!» Откровенное интервью Асхабадзе
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Федор Смолов

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Краснодар

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

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П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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