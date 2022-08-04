Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» поделился мнением о критике в адрес стадиона в Воронеже.

— Многие критиковали «Факел» за состояние стадиона перед стартом сезона, призывали не выдавать вам лицензию. Но вы, получается, почти все основные недостатки устранили в обозначенный срок. Был риск, что не успеете?

— Здесь нужно отдать должное нашему губернатору Александру Викторовичу Гусеву, который подписал с РФС дорожную карту и взял на себя эти обязательства. Он реализовал их в полной мере! Теперь, конечно же, нам надо доработать определенные вещи. Где-то все равно что-то сломается... Но это уже технические моменты, которые нам предстоит решить в будущем. Опять же если нам позволит строение стадиона. Арена все-таки старовата и ранее не предполагала наличия помещений, территорий, подходов, подъездов и так далее.

— Общались ли вы до игры или после нее с комментатором Романом Нагучевым, который в межсезонье был одним из самых ярых критиков вашей арены? И почему вы за все это время никому резко не ответили?

— Я же не первый день в футболе. Вы знаете, где я работал ранее. Считаете, что кто-то или что-то выбьет меня из колеи? Думаю, я готов к прессингу со стороны, имею определенный опыт. Мы отвечаем по-другому — делами. Всех рады видеть в Воронеже. Понимаете, есть люди, которые делают что-то специально, со зла. А есть те, кто в силу своей профессии, озвучивают что-то... Слушайте, если на всех обижаться, то горб вырастет на спине.

Мы, наоборот, всех пригласили, показали объем работы, который проделали на стадионе. Сказали, что хотим, чтобы Воронеж влюбил в себя миллионы людей. И он влюбит! Так что журналисты все увидели своими глазами. Я им сказал только одну вещь: «Не буду ничего у вас просить. Но мне бы хотелось, чтобы вы сами сделали выводы».