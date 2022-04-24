«Химки» — «Крылья Советов»: Матюнин исправил свою ошибку, Бейл удален правильно
На 59-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) арбитр Алексей Матюнин ошибся, неверно квалифицировав действия игрока гостей Глена Бейла. Самарец ударил Резиуана Мирзова шипами в область икроножной мышцы и едва не нанес ему серьезную травму.
«Химки» — «Крылья Советов».
Рефери вынес нарушителю предупреждение, но с судьей не согласились его видеоассистенты Павел Шадыханов и Егор Болховитин. После их вмешательства и непродолжительного изучения видеозаписи Матюнин отменил желтую карточку и правильно показал Бейлу красную, удалив его.
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|
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|
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|
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|
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|
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|7
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|23-36
|28
|
13
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|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
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|21
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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