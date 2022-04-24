«Химки» — «Крылья Советов»: Матюнин исправил свою ошибку, Бейл удален правильно

На 59-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) арбитр Алексей Матюнин ошибся, неверно квалифицировав действия игрока гостей Глена Бейла. Самарец ударил Резиуана Мирзова шипами в область икроножной мышцы и едва не нанес ему серьезную травму.

«Химки» — «Крылья Советов».

Рефери вынес нарушителю предупреждение, но с судьей не согласились его видеоассистенты Павел Шадыханов и Егор Болховитин. После их вмешательства и непродолжительного изучения видеозаписи Матюнин отменил желтую карточку и правильно показал Бейлу красную, удалив его.