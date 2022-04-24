Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

«Мы в первом тайме отдали инициативу сопернику и понимали, что у нас небольшое количество замен. Мы были гораздо острее в атаках, забили гол и во втором тайме сами владели мячом, создавали моменты. Провели качественный поединок и заслужили победу.

Абильдгор не должен был играть, но у Мусаева было небольшое повреждение. Оливер пять месяцев не играл в футбол, но вышел. Если в команде есть фундаментальные игроки, то тренеру проще. Он грамотно распоряжался мячом, снял весь верх и его выход помог нам.

Поражение убивает, а победы окрыляют. Эта победа положительно скажется на команде», — сказал Слуцкий.

Казанский клуб, набравший 29 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с 21 баллом располагается на последней, 16-й строчке.