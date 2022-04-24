Спортивный директор «Крыльев Советов» не стал говорить о работе судей в матче с «Химками»
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко коротко ответил на вопрос о качестве судейства в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4).
«Судейство? Ребят, вы сами все видели. Сказать нечего», — заявил Корниленко.
На 44-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба. Спустя 17 минут красную карточку получил его одноклубник Гленн Бейл.
«Химки», набравшие 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.
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|
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|
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|26
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|10
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|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
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|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
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|24-37
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|
16
|Арсенал
|26
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
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|
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Спартак
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|1
|4
|
|
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Арсенал Т
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|
|
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Краснодар
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