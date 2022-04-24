Спортивный директор «Крыльев Советов» не стал говорить о работе судей в матче с «Химками»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко коротко ответил на вопрос о качестве судейства в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4).

«Судейство? Ребят, вы сами все видели. Сказать нечего», — заявил Корниленко.

На 44-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба. Спустя 17 минут красную карточку получил его одноклубник Гленн Бейл.

«Химки», набравшие 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.