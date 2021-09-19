Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Обе команды находятся в кризисе. Этот матч станет поворотным для этих команд, особенно для «Спартака». Мне кажется, что ЦСКА меньше лихорадит. Со временем Березуцкий освоится, и молодежь заиграет. А вот у «Спартака» непонятно, молодежь выходит и не понимает, что делать с мячом. Я жду от этого дерби результативного футбола, будет ничья 2:2», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.