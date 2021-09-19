Губерниев двумя словами описал ожидания от матча ЦСКА — «Спартак»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».
«Что жду от московского дерби? Неевропейский футбол», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.
Основная информация по дерби ЦСКА — «Спартак» — в материале «СЭ»
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