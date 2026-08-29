Семак об удалении Дивеева: «На нем висел игрок. Не было никакой грубости, это мое мнение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с удалением защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева в матче против «Факела» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

На 85-й минуте Дивеева удалили с поля после единоборства с Николаем Гиоргобиани. Изначально главный арбитр Антон Фролов показал защитнику «Зенита» желтую карточку, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора изменил решение и удалил Дивеева, который дважды руками ударил соперника.

«Эмоции Игоря Дивеева? Ну висит игрок, я не знаю, это надо у него спросить, куда ногу ставить, если он [Гиоргобиани] просто повис — и за ноги, и за руки. Висит игрок, надо его как-то сбросить. Думаю, если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистнул, я не понял.

Дальше он [судья] сказал, что [удар] по ноге, но у него [Дивеева] нога на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу. Не было никакой грубости, это мое мнение, опять же. Я думаю излишнее [удаление] абсолютно», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. В следующем туре команда 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.