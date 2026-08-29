Семак об удалении Дивеева: «На нем висел игрок. Не было никакой грубости, это мое мнение»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с удалением защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева в матче против «Факела» (1:0) в 6-м туре РПЛ.
На 85-й минуте Дивеева удалили с поля после единоборства с Николаем Гиоргобиани. Изначально главный арбитр Антон Фролов показал защитнику «Зенита» желтую карточку, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора изменил решение и удалил Дивеева, который дважды руками ударил соперника.
«Эмоции Игоря Дивеева? Ну висит игрок, я не знаю, это надо у него спросить, куда ногу ставить, если он [Гиоргобиани] просто повис — и за ноги, и за руки. Висит игрок, надо его как-то сбросить. Думаю, если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистнул, я не понял.
Дальше он [судья] сказал, что [удар] по ноге, но у него [Дивеева] нога на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу. Не было никакой грубости, это мое мнение, опять же. Я думаю излишнее [удаление] абсолютно», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. В следующем туре команда 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0