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Судейство

Семак об удалении Дивеева: «На нем висел игрок. Не было никакой грубости, это мое мнение»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с удалением защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева в матче против «Факела» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

На 85-й минуте Дивеева удалили с поля после единоборства с Николаем Гиоргобиани. Изначально главный арбитр Антон Фролов показал защитнику «Зенита» желтую карточку, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора изменил решение и удалил Дивеева, который дважды руками ударил соперника.

«Эмоции Игоря Дивеева? Ну висит игрок, я не знаю, это надо у него спросить, куда ногу ставить, если он [Гиоргобиани] просто повис — и за ноги, и за руки. Висит игрок, надо его как-то сбросить. Думаю, если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистнул, я не понял.

Дальше он [судья] сказал, что [удар] по ноге, но у него [Дивеева] нога на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу. Не было никакой грубости, это мое мнение, опять же. Я думаю излишнее [удаление] абсолютно», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. В следующем туре команда 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.

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Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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