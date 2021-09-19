Дмитрий Тарасов: «Деньги не всегда и даже редко когда позволяют добиться успеха в спорте»
Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов в своем Instagram высказался о том, что родители вкладывают слишком много денег, заставляя своих детей заниматься спортом.
«Деньги не всегда и даже редко, когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом — это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.
Я помню, как в мое время приходили прямо в школу и отбирали ребят. Я давно говорил, что такие идеи нужно финансировать и поддерживать на гос.уровне и наконец-то сейчас обратили на это внимание и начали снова развивать такую форму воспитания на всех уровнях. Я за то, чтобы дети всегда были заняты и развивались, но при условии, чтобы ребенку нравилось тогда и результат, и кайф будет», — написал Тарасов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю