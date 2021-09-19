Дмитрий Тарасов: «Деньги не всегда и даже редко когда позволяют добиться успеха в спорте»

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов в своем Instagram высказался о том, что родители вкладывают слишком много денег, заставляя своих детей заниматься спортом.

«Деньги не всегда и даже редко, когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом — это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.

Я помню, как в мое время приходили прямо в школу и отбирали ребят. Я давно говорил, что такие идеи нужно финансировать и поддерживать на гос.уровне и наконец-то сейчас обратили на это внимание и начали снова развивать такую форму воспитания на всех уровнях. Я за то, чтобы дети всегда были заняты и развивались, но при условии, чтобы ребенку нравилось тогда и результат, и кайф будет», — написал Тарасов.