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26 января, 23:01

Губерниев: «Давайте переживать не за Дзюбу, а за учителей и врачей. У них зарплата чуть меньше»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах российского нападающего Артема Дзюбы. По информации СМИ, 34-летний футболист ведет переговоры о переходе в «Нижний Новгород».

«Дзюба — дорогой футболист и его не могут потянуть клубы, поэтому он 2,5 месяца не может найти себе команду, — цитирует Sport24 Губерниева. — У него есть свои требования и запросы. Артем — богатый человек. У него все хорошо, поверьте! Давайте мы будем переживать не за Артема, а за других персонажей. Например, за учителей, врачей и журналистов, у которых зарплата чуть меньше, чем у Дзюбы».

В ноябре прошлого года Дзюба покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».

Источник: sport24.ru
Артем Дзюба
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Губерниев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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5.03 19:30
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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