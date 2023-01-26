Губерниев: «Давайте переживать не за Дзюбу, а за учителей и врачей. У них зарплата чуть меньше»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах российского нападающего Артема Дзюбы. По информации СМИ, 34-летний футболист ведет переговоры о переходе в «Нижний Новгород».

«Дзюба — дорогой футболист и его не могут потянуть клубы, поэтому он 2,5 месяца не может найти себе команду, — цитирует Sport24 Губерниева. — У него есть свои требования и запросы. Артем — богатый человек. У него все хорошо, поверьте! Давайте мы будем переживать не за Артема, а за других персонажей. Например, за учителей, врачей и журналистов, у которых зарплата чуть меньше, чем у Дзюбы».

В ноябре прошлого года Дзюба покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».