Губернатор Тульской области ответил на вопрос о бюджете «Арсенала»
18:39
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, насколько изменился бюджет ФК «Арсенал».
— Насколько изменился бюджет по сравнению с 2020 годом?
— Были изменения, но незначительные.
— В сторону уменьшения?
— Не могу сказать — информация закрытая. Надо спросить у руководства клуба. Я финансами не распоряжаюсь. Я ищу бюджетную составляющую, — сказал Дюмин.
В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» уступил «Спартаку» (1:2).
(Севастиан Терлецкий)
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