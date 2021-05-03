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Губернатор Тульской области ответил на вопрос о бюджете «Арсенала»

18:39
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, насколько изменился бюджет ФК «Арсенал».

— Насколько изменился бюджет по сравнению с 2020 годом?

— Были изменения, но незначительные.

— В сторону уменьшения?

— Не могу сказать — информация закрытая. Надо спросить у руководства клуба. Я финансами не распоряжаюсь. Я ищу бюджетную составляющую, — сказал Дюмин.

В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» уступил «Спартаку» (1:2).

(Севастиан Терлецкий)

Арсенал Т — Спартак

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