Губернатор Тульской области заявил, что руководство «Арсенала» остается
18:30
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:2). Он заявил, что руководство клуба продолжит работу.
«Могли сыграть лучше. Кредит доверия у руководства? Остается», — сказал Дюмин.
Напомним, что руководитель клуба — Гурам Аджоев, а генеральный директор — Дмитрий Балашов.
(Севастиан Терлецкий)
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