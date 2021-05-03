Губернатор Тульской области заявил, что руководство «Арсенала» остается

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:2). Он заявил, что руководство клуба продолжит работу.

«Могли сыграть лучше. Кредит доверия у руководства? Остается», — сказал Дюмин.

Напомним, что руководитель клуба — Гурам Аджоев, а генеральный директор — Дмитрий Балашов.

(Севастиан Терлецкий)