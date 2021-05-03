Губернатор Тульской области поздравил Дзюбу и «Зенит» с чемпионством
18:40
Губернатор Тульскогой области Алексей Дюмин рассказал, что поздравил нападающего Артема Дзюбу и «Зенит» с чемпионством.
Питерцы обыграли «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1 и досрочно оформили чемпионство.
— Дзюбу с чемпионством поздравили?
— Да. И «Зенит», и Алексея Борисовича Миллера, и Дзюбу, и всех ребят. Молодцы! Дзюба у нас играл, помните? Мы его реанимировали. И потом был чемпионат мира. Были хорошие дни у «Арсенала», сейчас спад - так бывает, это спорт.
(Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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