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Губернатор Тульской области поздравил Дзюбу и «Зенит» с чемпионством

18:40
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Губернатор Тульскогой области Алексей Дюмин рассказал, что поздравил нападающего Артема Дзюбу и «Зенит» с чемпионством.

Питерцы обыграли «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1 и досрочно оформили чемпионство.

— Дзюбу с чемпионством поздравили?

— Да. И «Зенит», и Алексея Борисовича Миллера, и Дзюбу, и всех ребят. Молодцы! Дзюба у нас играл, помните? Мы его реанимировали. И потом был чемпионат мира. Были хорошие дни у «Арсенала», сейчас спад - так бывает, это спорт.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры