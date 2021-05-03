Губернатор Тульской области поздравил Дзюбу и «Зенит» с чемпионством

Губернатор Тульскогой области Алексей Дюмин рассказал, что поздравил нападающего Артема Дзюбу и «Зенит» с чемпионством.

Питерцы обыграли «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1 и досрочно оформили чемпионство.

— Дзюбу с чемпионством поздравили?

— Да. И «Зенит», и Алексея Борисовича Миллера, и Дзюбу, и всех ребят. Молодцы! Дзюба у нас играл, помните? Мы его реанимировали. И потом был чемпионат мира. Были хорошие дни у «Арсенала», сейчас спад - так бывает, это спорт.

(Севастиан Терлецкий)