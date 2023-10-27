Гранат считает, что Абаскалю важно поддерживать свой авторитет в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал недавнее отстранение от тренировок форварда красно-белых Александра Соболева и редкие появления в стартовом составе защитника московской команды Георгия Джикии.

«Прошлый тур все показал: Соболев появился на поле после замены. Дело в том, что Абаскаль применил санкции поучительного характера — это нормально. Для европейских тренеров это стандартная практика. Испанец поддерживает свой авторитет в коллективе, и это очень важно. Атмосфера в команде будет здоровой, когда тренер принимает справедливые решения. Что же касается Джикии, то ему просто надо выйти с честью из сложившейся ситуации, а именно — выиграть конкуренцию. Ничего страшного не произошло», — приводит слова Граната RT.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.