Деменко заявил, что Абаскаль не боится принимать непростые решения в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль принимает верные, но непростые решения, касающиеся форварда команды Александра Соболева и защитника Георгия Джикии.

«Думаю, что инцидент с участием Соболева исчерпан. Сейчас Александр несколько предпочтительнее остальных форвардов команды и играет ключевую роль. Не считаю, что Абаскаль стреляет себе в ногу такими решениями, ведь это дисциплинарный момент. Как у любого специалиста, у испанца тоже есть свои принципы и взгляды — это нормальное явление. У меня самого в карьере были схожие эпизоды. Немного смягчило ситуацию то, что «Спартак» не уступил в дерби с ЦСКА и обыграл «Пари НН». В противном случае было бы огромное количество разговоров об отставке главного тренера. Сейчас же видно, что руководство клуба доверяет испанцу. На мой взгляд, Абаскаль действительно ставит сильнейших: Джикия, стоит признать, сбавил в уровне игры. Абаскаль от него не отказался, но предпочтение пока что отдает не Георгию. По крайней мере, наставник красно-белых не боится принимать непростые решения», — приводит слова Деменко RT.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.