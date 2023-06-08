Гойло настроен побороться за место в основе «Зенита»

Вратарь «Пари НН» Никита Гойло заявил, что после второго стыкового матча с «Родиной» 10 июня вернется в расположение «Зенита».

«В Нижнем мне очень понравилось. Прекрасный город. Но после окончания сезона я возвращаюсь в Санкт-Петербург. Настрой — побороться за место в основе. С этим и иду туда», — приводит слова Гойло «РБ Спорт».

Никита Гойло — воспитанник школы «Зенита», выступал за молодежную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/21 он играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари НН»

24-летний россиянин в нынешнем сезоне в составе «Нижнего Новгорода» пропустил 21 гол. В последних матчах в основе нижегородцев играл Артур Нигматуллин.