РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко получил желтую карточку в матче с «Сочи»

15:15
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил желтую карточку в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».

На 55-й минуте встречи белорусский тренер остался недоволен действиями арбитра Евгения Кукуляка, который не увидел нарушение правил против Федора Чалова. За высказанные претензии Гончаренко был и наказан желтой.

ЦСКА — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20322
Все опросы
Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир