Гончаренко получил желтую карточку в матче с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил желтую карточку в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».

На 55-й минуте встречи белорусский тренер остался недоволен действиями арбитра Евгения Кукуляка, который не увидел нарушение правил против Федора Чалова. За высказанные претензии Гончаренко был и наказан желтой.