Гончаренко получил желтую карточку в матче с «Сочи»
15:15
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил желтую карточку в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».
На 55-й минуте встречи белорусский тренер остался недоволен действиями арбитра Евгения Кукуляка, который не увидел нарушение правил против Федора Чалова. За высказанные претензии Гончаренко был и наказан желтой.
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