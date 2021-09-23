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Черевченко восстановится после болезни к игре «Химки» — «Локомотив»

15:00
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко восстановится от болезни к матчу девятого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«К «Локомотиву» он 100% будет готов, будет на поле возглавлять команду, — цитирует ТАСС Терюшкова. — Положительная динамика есть, выздоравливает, вопросов нет. Мог бы и в Саранск полететь, но решили поберечь тренера. Как раз сконцентрироваться на игре с «Локомотивом».

Черевченко покинул стадион перед матчем с «Уфой» из-за поднявшейся температуры. Все тесты тренера на коронавирус показали отрицательный результат.

Во время болезни Черевченко «Химки» в матчах восьмого тура РПЛ против «Уфы» (2:3) и группового этапа Кубка России против «Саранска» (1:1, 6:7 — по пенальти) возглавлял Валерий Климов.

В субботу «Химки» на своем поле примут «Локомотив» (начало — в 14.00 мск.).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12486273

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Роман Шишов все материалы автора

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