Червиченко раскритиковал «Матч ТВ»: «Удивляться шуточкам про дрочку Дзюбы не стоит»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» раскритиковал «Матч ТВ».

В четверг в сеть попало видео с презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ», в котором канал пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Дна уже нет! Дно пробито! Падать некуда! Это как Марианская впадина. Удивляться шуточкам про дрочку Дзюбы не стоит. Все в единой парадигме. «Матч ТВ» нужно реформировать. Канал неинтересный. После эфира с Бузовой удивляться уже нечему», — сказал Червиченко «СЭ».

В начале ноября 2020 года в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. В связи с инцидентом форвард был выведен из состава сборной России на ноябрьские матчи Лиги наций, а также был лишен капитанской повязки в «Зените».