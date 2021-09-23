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Червиченко раскритиковал «Матч ТВ»: «Удивляться шуточкам про дрочку Дзюбы не стоит»

15:55
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» раскритиковал «Матч ТВ».

В четверг в сеть попало видео с презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ», в котором канал пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Дна уже нет! Дно пробито! Падать некуда! Это как Марианская впадина. Удивляться шуточкам про дрочку Дзюбы не стоит. Все в единой парадигме. «Матч ТВ» нужно реформировать. Канал неинтересный. После эфира с Бузовой удивляться уже нечему», — сказал Червиченко «СЭ».

В начале ноября 2020 года в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. В связи с инцидентом форвард был выведен из состава сборной России на ноябрьские матчи Лиги наций, а также был лишен капитанской повязки в «Зените».

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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