Стала известна причина удаления и возможное наказание Гончаренко после матча в Грозном
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко был удален в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений», сообщает РИА «Новости».
Тренеру грозит дисквалификация на 2-4 матча. Также он может быть оштрафован на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.
В составе «Краснодара» отличились Реми Кабелла и Владимир Ильин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю