Бывший полузащитник «Штутгарта» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, чем ему запомнился руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник по совместной работе в немецком клубе.

«Рангник мне напоминает Венгера, – приводит слова Глеба Sport24. – Он – доцент. Я бы не назвал его типичным футбольным функционером. Для него футбол – это философия. Когда я только приехал выступать в Германию, у нас были частые беседы с ним. Ральф на пальцах объяснял мне, где надо прибавить, какие качества развить. Рангник, как никто другой помог мне адаптироваться в новой стране».