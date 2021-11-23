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Глеб: «Рангник мне напоминает Венгера. Для него футбол — это философия»

09:33
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Бывший полузащитник «Штутгарта» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, чем ему запомнился руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник по совместной работе в немецком клубе.

«Рангник мне напоминает Венгера, – приводит слова Глеба Sport24. – Он – доцент. Я бы не назвал его типичным футбольным функционером. Для него футбол – это философия. Когда я только приехал выступать в Германию, у нас были частые беседы с ним. Ральф на пальцах объяснял мне, где надо прибавить, какие качества развить. Рангник, как никто другой помог мне адаптироваться в новой стране».

Глеб выступал под руководством Рагника в «Штутгарте» с 2000 по 2001 год. Всего за немецкий клуб бывший полузащитник провел 164 матча и забил 13 мячей.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-23-gleb-o-rangnike-ralf-mne-napominayet-arsena-vengera-on-dotsent-dlya-nego-futbol-eto-filosofiya

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Карен Саркисян все материалы автора

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