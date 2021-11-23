«Я все-таки на стороне Карпина». Глеб высказался о конфликте тренера с Дзюбой
Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью Sport24 высказался о конфликте между нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
— В истории с Дзюбой вы на чьей стороне?
— Я все-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать. Но если он реально был травмирован или не готов — это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос. Незаменимых нет, это я точно могу сказать. У меня у самого была похожая ситуация в «Барселоне». Сейчас понимаю, что вел себя глупо.
— Что за ситуация?
— Я сильно ссорился с Гвардиолой, был на него обижен. Говорил ему: «Ты мне звонил, хотел чтоб я перешел, а в итоге я играю через раз».
— Почему решили, что вели себя глупо?
— А кто будет обижаться в такой ситуации, когда ты находишься в сильнейшей команде мира, с сильнейшими игроками? Надо было терпеть, пахать, доказывать, а не показывать свое фи. Надо было быть лучшим на футбольном поле, выигрывать конкуренцию на тренировках, а не чесать языком, высказывая свои обиды.
Глеб выступал за «Барселону» с 2008 по 2011 год. Всего он провел за каталонцев 19 матчей.
История конфликта Карпина и Дзюбы тянется со времен их совместной работы в «Спартаке». Футболист отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сославшись на плохую форму. После этого Карпин уже не вызывал его в национальную команду, отмечая, что тема с Дзюбой для него закрыта.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-23-gleb-sravnil-konflikt-karpina-i-dzyuby-s-istoriyey-kotoraya-byla-u-nego-s-gvardioloy-
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