Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов — о составе «Уфы»: «Требует свежей крови. Много переливаний»

01:05
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах команды на трансферном рынке.

«Состав требует не укрепления, а свежей крови. Много переливаний. Обновление нужно. И оно будет», — сказал Газизов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 27 туров «Уфа» идет на 14-м месте, набрав 20 очков. От 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ, уфимцы отстают на 7 очков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Михайлов раскритиковал игру ЦСКА в пятом матче серии с «Авангардом»
Гризманн сделал «Барселону» теневым лидером. В Шотландии вратарь пошел в атаку и шокировал Джеррарда
В НХЛ дебютируют еще два российских игрока. Возможно, это будущие звезды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд