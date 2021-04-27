Газизов — о составе «Уфы»: «Требует свежей крови. Много переливаний»
01:05
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах команды на трансферном рынке.
«Состав требует не укрепления, а свежей крови. Много переливаний. Обновление нужно. И оно будет», — сказал Газизов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
После 27 туров «Уфа» идет на 14-м месте, набрав 20 очков. От 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ, уфимцы отстают на 7 очков.
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