Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах команды на трансферном рынке.

«Состав требует не укрепления, а свежей крови. Много переливаний. Обновление нужно. И оно будет», — сказал Газизов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 27 туров «Уфа» идет на 14-м месте, набрав 20 очков. От 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ, уфимцы отстают на 7 очков.