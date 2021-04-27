Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от работы в московском клубе.

«Не жалею о работе в «Спартаке». Я очень радужные перспективы рисовал. Но потом на каком-то этапе просто не сработались. Никто никого не увольнял. Но в тех ситуациях, которые начали происходить, я работать не смог. Я начал терять себя. Поэтому попросил закончить эту историю.

Примеры? У меня есть соглашение, что я не могу много говорить о «Спартаке». Когда мои полномочия начали урезаться, я так работать не смог. А размазывать свою ответственность мне просто не хотелось.

Меня привлекал футбольный потенциал «Спартака». Я понимал, что «Уфа» была на шестом месте, боролась за зону еврокубков. Но со «Спартаком» я мог достигать титулов. Единственный титул, который можно завоевать с «Уфой» — это Кубок. Со «Спартаком» выиграть чемпионат России абсолютно реально. Я в это верил, поэтому туда и шел», — заявил Газизов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что московский клуб не выплачивает за досрочный разрыв контракта 300 миллионов из 400, пытаясь минимизировать сумму компенсации.

Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку» и Газизову на 88,3 миллиона рублей. Истец требует признать недействительным решение о выплате данной суммы экс-управленцу в качестве выходного пособия.