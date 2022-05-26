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Ваноли не считает сезон «Спартака» провальным: «Не сказал бы, что его нужно выбросить на помойку»

Паоло Ваноли не считает сезон «Спартака» провальным
Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» не считает, что сезон-2021/22 получился для команды провальным.

«Спартак» занял 10-е место в чемпионате России, повторив антирекорд 2003 года; с первого места в группе вышел в 1/8 финала Лиги Европы, однако позже был снят с розыгрыша из-за антироссийских санкций; а также вышел в финал Кубка страны, который состоится 29 мая.

«Сейчас все говорят, что сезон у «Спартака» провальный, но я не стал бы утверждать так однозначно. В чемпионате у команды были разные отрезки, но ребятам не так просто играть, если нет привычки выходить на поле каждые три дня. Тем не менее они добились выхода в 1/8 финала Лиги Европы, чего не было очень давно. Сейчас команда вышла в финал Кубка, что тоже является неплохим достижением. Так что не сказал бы, что сезон нужно выбросить на помойку. С чем я согласен, это с тем, что десятое место в чемпионате для «Спартака» недопустимо. И над этим мы будем работать», — сказал Ваноли.

В последний раз «Спартак» играл в 1/8 финала Лиги Европы в 2011 году, когда в итоге дошел до четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира «Порту».

В финале национального Кубка красно-белые в последний раз играли в 2006 году, где уступили ЦСКА.

Паоло Ваноли. «Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли

ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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