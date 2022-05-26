Ваноли не считает сезон «Спартака» провальным: «Не сказал бы, что его нужно выбросить на помойку»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» не считает, что сезон-2021/22 получился для команды провальным.

«Спартак» занял 10-е место в чемпионате России, повторив антирекорд 2003 года; с первого места в группе вышел в 1/8 финала Лиги Европы, однако позже был снят с розыгрыша из-за антироссийских санкций; а также вышел в финал Кубка страны, который состоится 29 мая.

«Сейчас все говорят, что сезон у «Спартака» провальный, но я не стал бы утверждать так однозначно. В чемпионате у команды были разные отрезки, но ребятам не так просто играть, если нет привычки выходить на поле каждые три дня. Тем не менее они добились выхода в 1/8 финала Лиги Европы, чего не было очень давно. Сейчас команда вышла в финал Кубка, что тоже является неплохим достижением. Так что не сказал бы, что сезон нужно выбросить на помойку. С чем я согласен, это с тем, что десятое место в чемпионате для «Спартака» недопустимо. И над этим мы будем работать», — сказал Ваноли.

В последний раз «Спартак» играл в 1/8 финала Лиги Европы в 2011 году, когда в итоге дошел до четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира «Порту».

В финале национального Кубка красно-белые в последний раз играли в 2006 году, где уступили ЦСКА.