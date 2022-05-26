Оздоев не включил Семака в тройку лучших тренеров сезона

Экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал трех лучших тренеров прошедшего сезона в чемпионате России. Он не включил в список главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Федотов, Шварц и Осинькин», — ответил Оздоев в интервью Sport24 на вопрос по поводу лучших тренеров сезона.

Владимир Федотов является главным тренером «Сочи», Сандро Шварц — «Динамо», а Игорь Осинькин — «Крыльев Советов».

Напомним, «Зенит» в этом сезоне стал чемпионом страны.