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Сегодня, 00:25

Оздоев не включил Семака в тройку лучших тренеров сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал трех лучших тренеров прошедшего сезона в чемпионате России. Он не включил в список главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Федотов, Шварц и Осинькин», — ответил Оздоев в интервью Sport24 на вопрос по поводу лучших тренеров сезона.

Владимир Федотов является главным тренером «Сочи», Сандро Шварц — «Динамо», а Игорь Осинькин — «Крыльев Советов».

Напомним, «Зенит» в этом сезоне стал чемпионом страны.

Магомед Оздоев. Магомед Оздоев покидает «Зенит»
Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-25-ozdoyev-nazval-trekh-luchshikh-trenerov-sezona-v-rpl-semaka-sredi-nikh-net?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Магомед Оздоев
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 1
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 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

 14
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Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

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 23 1 4
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