Ваноли видит прогресс в игре «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» считает, что команда под его руководством прогрессирует.

— Считаю, мы заметно выросли — у нас есть прогресс. Когда приходишь по ходу сезона, это накладывает определенные трудности. Мне нужно было понять, что у меня за футболисты и какие характеристики они имеют. Сейчас мы закладываем базу для строительства команды, чтобы показать, на что мы способны, — сказал Ваноли.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию, покинувшего клуб по соглашению сторон.