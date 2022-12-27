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Абаскаль вспомнил, о чем подумал, когда получил предложение от «Спартака»

Руслан Минаев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил о своих мыслях перед тем, как возглавить красно-белых.

По словам испанца, ему запомнилась победа москвичей в матче группового турнира ЛЧ против «Севильи» — 5:1. Тогда за «Спартак» забивали Квинси Промес (дубль), Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

«Я запомнил, что «Спартак» обыграл «Севилью» со счетом 5:1, команду, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне. Со стороны я видел это одним взглядом, но внутри я увидел большой потенциал и узнал, насколько он велик в России. На меня также очень повлиял Лука Каттани, который тогда был спортивным директором. Благодаря этому я смог со спокойной душой работать над этим проектом. Я доволен принятым решением.

Я честен. Все тренеры сталкиваются с трудностями. «Спартак» был на 10-м месте в чемпионате по итогам прошлого сезона. Команда должна была бороться за титул практически без изменений в составе. У нас сильная рабочая культура, очень хорошее футбольное образование и игроки, которые очень уважают свой клуб и своих болельщиков. Это помогло нам добиться результатов.

Для меня очень важна атмосфера, которую мы создали, это помогает быстрее донести нужную информацию. Я верю не только в работу тренера, я верю в свой персонал, в ежедневное общение, и благодаря этому сочетанию все происходит быстро. Ожидания стали выше, но это нормально», — заявил Абаскаль в интервью испанскому изданию Relevo.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В этом сезоне команда идет на втором месте с 36 очками.

Источник: https://www.relevo.com/futbol/guille-abascal-rusia-vivimos-burbuja-20221226153053-nt.html
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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