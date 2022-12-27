Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на новость о возможном возрождении второй команды красно-белых.

«Я считаю, что это хорошая идея — возродить «Спартаку» вторую команду. Каждый год академия выпускает около 20 футболистов, и не все сразу могу попасть в главную команду или в дубль. Кто-то быстрее развивается, чтобы перспективных ребят не потерять, лучше их держать во второй команде, следить за ними и давать им развиваться. Может быть, кто-то раскроется и станет игроком для команды мастеров. Не ударит ли это возрождение по бюджету клуба? Такие решения принимают умные люди, которые просчитывают все риски, в том числе и экономические. Считаю, что можно не купить одного легионера, не платить ему годовую зарплату — и тогда будет бюджет для второй команды. Думаю, что все посчитано, санкции по отношению к нашему футболу длятся давно. Никто в этой ситуации не пострадает, это будет только плюсом для тех ребят, которые не попадают в команду мастеров», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом команды стало пятое место в сезоне-2015/16.