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Чернышов: «Спартаку» можно не покупать одного легионера — и тогда будет бюджет для второй команды»

Чернышов отреагировал на новость о возможном возрождении второй команды «Спартака»
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на новость о возможном возрождении второй команды красно-белых.

«Я считаю, что это хорошая идея — возродить «Спартаку» вторую команду. Каждый год академия выпускает около 20 футболистов, и не все сразу могу попасть в главную команду или в дубль. Кто-то быстрее развивается, чтобы перспективных ребят не потерять, лучше их держать во второй команде, следить за ними и давать им развиваться. Может быть, кто-то раскроется и станет игроком для команды мастеров. Не ударит ли это возрождение по бюджету клуба? Такие решения принимают умные люди, которые просчитывают все риски, в том числе и экономические. Считаю, что можно не купить одного легионера, не платить ему годовую зарплату — и тогда будет бюджет для второй команды. Думаю, что все посчитано, санкции по отношению к нашему футболу длятся давно. Никто в этой ситуации не пострадает, это будет только плюсом для тех ребят, которые не попадают в команду мастеров», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом команды стало пятое место в сезоне-2015/16.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-spartaku-mozhno-ne-pokupat-odnogo-legionera-i-togda-budet-byudzhet-dlya-vtoroy-komandy-1451383/
Андрей Чернышов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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