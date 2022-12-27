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Экс-защитник «Зенита» Ломбертс: «Очень сильно скучаю по Санкт-Петербургу. Хочу приехать туда как можно скорее»

Ломбертс заявил, что очень скучает по Санкт-Петербургу
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, когда последний раз был в Санкт-Петербурге.

«Когда я был в Петербурге? Очень-очень давно. Когда Бельгия играла с Россией на чемпионате Европы. В ноябре как раз было три года. Конечно, я скучаю. Я много раз хотел поехать, когда закончил карьеру игрока. Но потом разбушевалась корона — не было возможности путешествовать. А после этого я начал работать в «Генте». Если появится возможность, я сразу же приеду, без вопросов. Но сейчас я работаю в режиме 24 на 7. Кстати, «Зенит» приглашал меня на матч легенд против «Спартака». Но, увы, в тот день как раз была игра у «Гента», — приводит слова Ломбертса Sport24.

37-летний Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. За это время он сыграл за команду 289 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-27-lomberts-zenit-priglashal-menya-na-match-legend-protiv-spartaka-yesliby-ya-priyekhal-oniby-tochno-vyigrali
Николас Ломбертс
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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