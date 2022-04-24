«Есть абсурд в правилах». Осинькин раскритиковал судейство в матче с «Химками»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что несогласен с судейскими решениями в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4).

«Возмущение в адрес Юрана? Не знаю. Есть абсурд в правилах. Бейл совершенно случайно попадает в Мирзова, перекатывая мяч. В чем его вина? В каждом туре какое-то удаление. Не может игрок сделать ничего — его несет инерция, но по правилам это красная карточка. Судейство развивается. Но эти контакты в штрафной — это абсурд.

Судейство — это не крик души. Об этом говорят все тренеры РПЛ. Такие ситуации есть у всех. Любой зацеп могут оценить в карточку или пенальти. Это же глупо. Абсурд! Нужны более точные формулировки», — заявил тренер.

На 44-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба. Спустя 17 минут красную карточку получил его одноклубник Гленн Бейл.