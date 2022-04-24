Осинькин о судействе в матче «Крыльев Советов» с «Химками»: «Я не могу быть довольным. Мы не могли представить, какой будет свисток»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Играли первый тайм с преимуществом. Итоговый результат предсказать было сложно. У любой команды есть шанс вернуться в игру. Много ситуаций, где игра переворачивается. Это и произошло. Карточки, пенальти. Все очень тоненькое. Все, что могло прилететь в нашу сторону — прилетело. Наверное, мы должны были быть более организованы. Матч должен был складываться в нашу пользу.

Судейство? Не хотелось бы об этом говорить. Надо посмотреть более тщательно моменты. Конечно, эксперты уже видят ошибки. Я не могу быть довольным. Нас все это держало в очень нервном напряжении. Мы не могли представить, какой будет свисток. Хотелось бы уйти от ответа», — заявил Осинькин.

«Крылья Советов» завершили матч вдевятером: на 44-й минуте вторую желтую карточку получил Денис Якуба, а на 61-й минуте главный судья Алексей Матюнин показал прямую карточку Глену Бейлу.

Самарцы с 38 очками в 26 матчах занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» идут на 13-й строчке с 28 очками в 26 играх.