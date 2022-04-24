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Осинькин о судействе в матче «Крыльев Советов» с «Химками»: «Я не могу быть довольным. Мы не могли представить, какой будет свисток»

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин недоволен судейством в игре с «Химками»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Играли первый тайм с преимуществом. Итоговый результат предсказать было сложно. У любой команды есть шанс вернуться в игру. Много ситуаций, где игра переворачивается. Это и произошло. Карточки, пенальти. Все очень тоненькое. Все, что могло прилететь в нашу сторону — прилетело. Наверное, мы должны были быть более организованы. Матч должен был складываться в нашу пользу.
Судейство? Не хотелось бы об этом говорить. Надо посмотреть более тщательно моменты. Конечно, эксперты уже видят ошибки. Я не могу быть довольным. Нас все это держало в очень нервном напряжении. Мы не могли представить, какой будет свисток. Хотелось бы уйти от ответа», — заявил Осинькин.

«Крылья Советов» завершили матч вдевятером: на 44-й минуте вторую желтую карточку получил Денис Якуба, а на 61-й минуте главный судья Алексей Матюнин показал прямую карточку Глену Бейлу.

Самарцы с 38 очками в 26 матчах занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» идут на 13-й строчке с 28 очками в 26 играх.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:1
Крылья Советов

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24%

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1X

15%

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X2

14%

1.40
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ЦСКА
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21%

1.63

ТБ 1.5

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16%

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Член наблюдательного совета «Химок» оценил игру команды в матче против «Крыльев Советов»

«Есть абсурд в правилах». Осинькин раскритиковал судейство в матче с «Химками»
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4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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