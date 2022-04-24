В «Химках» рассказал о бюджете на следующий сезон

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1) рассказал о бюджете команды на следующий сезон.

«Финансирование на следующий сезон? У нас бюджет защищен. Есть ряд спонсоров, которые остаются с нами, все в порядке. Мы всегда живем по средствам, никаких больших бюджетов у нас не было и не будет. Наша основная задача — рассчитывать на наших доморощенных спортсменов, но нужно время, чтобы их подготовишь. У нас есть хорошая школа в Химках, отличное училище олимпийского резерва. Будем оттуда черпать молодежь, чтобы создавать продукты как «Крылья Советов». В этом нет ничего сложного и страшного.

Где Жирков? Со здоровьем все хорошо, он просто не попал в заявку, там квота всего 18 игроков», — заявил Терюшков.

«Химки», набравшие 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.