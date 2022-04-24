Член наблюдательного совета «Химок» оценил игру команды в матче против «Крыльев Советов»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил игру команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1).

«Полтора месяца без поражений, сегодня была очень важная победа. Я еще в начале сезона говорил, что мне нравятся «Крылья», там собраны хорошие игроки. Быстрая, дерзкая и мастеровитая команда с молодыми ребятами. То, что сегодня получилось обыграть с таким счетом, — это отлично. Для нас эти 3 очка как 6. Мы сейчас оторвались, вчерашний матч «Урала» и «Уфы» стал для нас дополнительной мотивацией. Следующую игру с «Уфой» уже проведем совсем в другом настроении.

Думаю, от «Уфы» камня на камне не оставим. Будем готовиться.

Я считаю, судья отработал без ошибок. Все карточки и нарушения были очевидны. Мне не казалось, что все было в одну сторону. С приходом Юрана мы играем организованно, без каких-либо нарушений. Если вы посмотрите статистику, у «Химок» в последних матчах нарушения единичные», — заявил Терюшков.

«Химки», набравшие 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.