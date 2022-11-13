Йоканович — о незабитом Фоминым пенальти: «Думаю, Месси или Роналду больше раз промахнулись»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович провел промежуточные итоги выступления команды в нынешнем сезоне.

— Учитывая результаты «Динамо», вы лучшие среди команд Москвы. Чем это объясняется?

— Для каждого игрока в нашей команде дерби — это особая история, каждый подходит к нему с определенной мотивацией. Матчи в Нижнем, Ростове и в Воронеже нам не удались. Если назвать это чемпионатом Москвы, такая результативность приятна, но на этом жизнь не заканчивается. Мы будем стараться в матчах после зимней паузы показывать всю свою самоотдачу и характер.

— У Фомина прервалась серия забитых пенальти в РПЛ. Это проблема или наоборот облегчение?

— Не думаю, что это будет проблемой и как-то негативно отразится на нем. Не знаю так много игроков, которые забили 17 пенальти подряд. Думаю, Месси или Роналду больше раз промахнулись. У нас будет два пенальтиста: Федор Смолов и Даниил Фомин.

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ по очным встречам. Бело-голубые идут четвертыми. Армейцы, потерпевшие второе поражение подряд, занимают пятое место.