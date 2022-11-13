Йоканович: «Наша работа заключается в том, что она никогда не заканчивается»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о планах подготовки во время зимней паузы.

— Сейчас вы видите в «Динамо» то, что хотели изначально воплотить?

— Наша работа заключается в том, что она никогда не заканчивается. Через 10 дней у нас новая игра, нужно подойти к ней в полной готовности. Если говорить о последних матчах, отмечу, что мы показали хорошую игру с «Ростовом», но результатом я недоволен. Мы должны постоянно развиваться. В нашей работе быть удовлетворенным нельзя.

— Как вы оцениваете 3,5-месячную паузу с точки зрения тренировок?

— Больше это недостаток, но другого пути у нас нет. Если говорить о Сербии, у нас так же разбит чемпионат на две части. К этим условиям надо подстраиваться и тренироваться в тех странах, в которых это возможно.